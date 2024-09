Le rimonte grazie al gioco di squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Due vittorie su due, ma non si dica a mister Clementi che contro l’Avezzano sarebbe stato semplice arrivare alla conquista della posta totale. La formazione marsicana ha dato il tutto per tutto, ma ha pagato un paio di ingenuità a caro prezzo. La Vigor ringrazia e si gode il primato tutto marchigiano vissuto in coabitazione con l’Ancona e il Fossombrone. Mister Aldo Clementi è soddisfatto del risultato, meno di alcuni aspetti tattici, soprattutto in mezzo al campo. De Angelis ha lavorato bene in fase di impostazione, ma in interdizione è apparso un po’ timido. Decisamente confusionario Idaro, ma il tempo per crescere non manca. I tre punti però sono arrivati, inoltre la difesa ha lavorato bene e l’attacco ha mostrato lampi di puro talento.