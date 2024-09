La nomina di Romanelli | È arrivato un fuoriclasse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Accenna a serietà e impegno che non devono mai mancare. Ma c’è un terzo elemento, non meno importante dei primi due, e si chiama umanità: "Visto che ci occupiamo della vita delle persone, è la precondizione necessaria per un magistrato". Principi cardini per Maurizio, 66 anni, che ieri mattina si è insediato come nuovo procuratore di Bergamo. Era statoto all’unanimità dal plenum del Consiglio superiore della magistratura il 3 luglio scorso. L’11 aprile la proposta della Quinta commissione del Csm, presieduta dalla bergamasca Maria Luisa Mazzola. La cerimonia nell’aula di Corte d’assise del tribunale davanti al collegio presieduto dal presidente del tribunale, Cesare de Sapia (a latere Patrizia Ingrascì e Sara de Magistris). Aula affollata da pm, magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine.