La lettera di incarico di Ursula von der Leyen a Raffaele Fitto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 18 luglio scorso la presidente della Commissione europeavon der, eletta per un secondo mandato, ha presentato al Parlamento europeo i suoi Orientamenti politici per la prossima Commissione. Oggi von derha presentato la sua nuova squadra (e rispettivi portafogli). I 26 tra commissari e commissarie adesso dovranno partecipare a delle audizioni al Parlamento Europeo e, fra novembre e dicembre, lo stesso Parlamento dovrà esprimersi in blocco su di loro. Von derha deciso di non nominare un solo vicepresidente ma di indicare sei vicepresidenti esecutivi. "Ogni membro del Collegio - ha detto la presidente della Commissione - è uguale e ogni commissario ha pari responsabilità nel realizzare le nostre priorità .