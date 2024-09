La chirurgia tra funzionalità ed estetica | a Roma specialisti maxillo-facciali da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) Al via presso La Nuvola difino al 20 settembre il 27° Congresso dell’ European Association for CranioFacial Surgery – EACMFS, la società scientifica europea che riunisce tutti i chirurghi impegnati in questa disciplina, il principale forum internazionale per la ricerca, la teoria e lo sviluppo dellaorale e-facciale. L’iniziativa, che ha frequenza biennale, si tiene in Italia per la presidenza del chirurgo ferrarese Manlio Galiè vantando un ricco programma con simposi, masterclass e relazioni aperte a tutte le specialità. “Nel 27° Congresso EACMFS sono rappresentate le società scientifiche diil, di ogni continente, con tremila delegati provenienti da oltre cento Paesi – sottolinea il Prof.