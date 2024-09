Juventus prima vittoria in Champions League | PSV battuto a mani basse

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Laparte con il piede giusto nella sua avventura in, battendo il PSV Eindhoven con un convincente 3-1. Una prestazione solida e dominata dai bianconeri, che fin dai primi minuti hanno imposto il proprio ritmo alla partita. Le reti di Yildiz e McKennie nel primo tempo hanno indirizzato subito l’incontro, con Nico Gonzalez che ha sigillato il risultato nella ripresa. Solo nel finale il PSV ha trovato il gol della bandiera con Saibari, ma senza mai mettere seriamente in discussione la supremazia della. Thiago Motta, al debutto europeo sulla panchina della, può sorridere per la prestazione dei suoi, che hanno dimostrato grande solidità e fluidità di gioco. Nonostante il gol subito, il primo della stagione, la squadra ha confermato di essere in una fase di crescita costante, mostrandosi sempre in pieno controllo del match.