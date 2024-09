Juve-Napoli l’annuncio è straordinario | bellissima notizia per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) In attesa del prossimo match di campionato del, in programma all’Allianz Stadium contro lantus, arriva lache fa felice la squadra di Antonio Conte. Ilha finalmente ritrovato l’entusiasmo: la tripla vittoria contro Bologna, Parma e Cagliari hanno ridato serenità alla squadra azzurra, che ora può guardare con più ottimismo al prosieguo della stagione. Lo stesso Antonio Conte cercherà di rimanere sulla scia di questo momento particolarmente positivo per i partenopei, che però devono restare anche con i piedi per terra per evitare scossoni sul piano dell’umore. Anche perché ad attendere il club del presidente Aurelio De Laurentiis nella prossima sfida del campionato di Serie A è lantus, che questa sera sarà impegnata contro il PSV Eindhoven nel primo turno della UEFA Champions League.