IAA Transportation di Hannover L’ad di Bosch Hartung | Niente imposizioni ai consumatori si alla neutralità tecnologica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) L’IAAdirinasce dopo la pandemia con oltre 1.650 espositori con un aumento del tasso di internazionalità de 73% rispettoprima edizione post covid del 2022. E, la multinazionale della fornitura da quasi 92 miliardi di fatturato, è fra i grandi protagonisti. Un po’ perché la fiera è quella di casa e un po’ perché, come per le auto, non c’è praticamente veicolo commerciale o industriale che non monti almeno una componente della società controllata dall’omonima fondazione. “Se non è ancora così, di sicuro è il nostro obiettivo”, sorride Stefan, Ceo della. Il top manager si aspetta molto dnuova Commissione Europea: “La forza del continente è il mercato unico – sintetizza – e ogni paese, che sia la Germania, la Francia o l’Italia, ne trae beneficio”.