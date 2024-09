Guerra alla sosta selvaggia | Basta scooter in divieto Ipotesi parcheggi multipiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024)dichiaratadei motorini in zona mare. "Ladisordinata degliammassati sopra i marciapiedi, resi del tutto impercorribili da pedone e da persone con disabilità , è inaccettabile" protesta il sindaco Andrea Biancani. Quindi? "Comune e Pesaro– annuncia Biancani – lavorano ad un progetto condiviso per ripensare lalungo le vie". Nelle scorse settimane, insieme agli assessori Sara Mengucci, Mila Della Dora e Riccardo Pozzi, il sindaco ha fatto un sopralluogo per individuare nuove aree per lanella zona di Levante che è appunto quella più “critica”. "Stiamo cercando soluzioni per l’inizio della prossima stagione estiva". Ieri in Comune si è svolto un incontro con Aspes e Pesaro: "Con l’assessore Sara Mengucci abbiamo chiesto – osserva il sindaco – che venga realizzato uno studio tecnico ed economico di fattibilità .