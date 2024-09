Gaeta visita alla villa del console Lucio Munazio Planco | appuntamento per il 21 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024), 172024- Dopo il recente riconoscimento dell’Appia a patrimonio Unesco, la Provincia di Latina organizza in collaborazione con la Cabina di Regia “Via Appia. Regina Viarum”,e insieme ai Comuni aderenti al progetto “I Giorni dell’Appia” una serie di iniziative volte a sensibilizzare e promuovere il sito nei luoghi simbolo delle città coinvolte. Per la città di, lì dove oggi sorge il Santuario della Santissima TrinitàMontagna Spaccata, un tempo insisteva in tutto il suo splendore ladelromano. Sono ancora visibili, in un tratto accessibile attualmente ai soli missionari del PIME, alcune delle antiche cisterne a servizio della dimora.