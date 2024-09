Detrazioni da lavoro dipendente | cosa sono e come funzionano La guida

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 17 settembre 2024) Quando si parla didaentrano in gioco due fattori: il reddito imponibile e l’Irpef. L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si determina in funzione delle somme in denaro o in natura percepite e/o totalizzate dal contribuente nel corso di un determinato periodo d’imposta.Il calcolo dell’IRPEF lorda avviene applicando ai singoli scaglioni di reddito le corrispondenti aliquote percentuali pari a: 23% per i redditi fino a 28 mila euro; 35% per i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro; 43% per i redditi oltre 50 mila euro. Una volta ottenuta l’IRPEF lorda la stessa dev’essere diminuita in ragione di determinati oneri sostenuti dal contribuente, ritenuti dalla normativameritevoli di generare una riduzione dell’imposta.Gli oneri in questione prendono il nome di