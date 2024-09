Dal 26 settembre al cinema La Bocca dell’Anima di Giuseppe Carleo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) La, opera prima del palermitanocon Maziar Firouzi, Marilù Pipitone e Serena Barone in sala dal 26con Artex Film e negli USA con Capital Motion Pictures Martedì 24regista e cast in sala a Palermo al Cineplex Tiffani – ore 18.00 Esce in sala il 26, La, esordio al lungometraggio di finzione del regista palermitano, prodotto da Favorita Film in associazione con El Deseo, con il contributo del MiC – DGe Audiovisivo e della Regione Siciliana – Sicilia Film Commission, presentato in anteprima mondiale al 70° Taormina Film Festival. Il film, distribuito in Italia da Artex Film, con tour del cast in diverse città italiane, verrà distribuito negli Stati Uniti, in Canada e negli UK dalla nordamericana Capital Motion Pictures, con il titolo internazionale The Healer.