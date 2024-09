Covid vertici non responsabili della diffusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) "Nessunatà o censura" va addebitata alla dirigenza del Pio Albergo Trivulzio "sull’ingresso precoce" delnella struttura, ma le carenze "decisionali ed organizzativo-gestionali e la tardiva applicazione delle procedure di isolamento", come il "ritardo" nel fornire mascherine e Dpi, hanno "potuto incidere sulla propagazione del virus all’interno dei reparti con una maggiore incidenza nel primo periodopandemia", tra marzo e aprile 2020. È, in sintesi, quello che scrivono gli esperti nella maxi perizia depositata nelle nuove indagini sulle morti, durante la prima ondata, degli anziani ricoverati nella storica "Baggina". In aula a dicembre, era stata disposta, con la formula dell’incidente probatorio.