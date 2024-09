Come finisce il film Gli ultimi saranno ultimi | Luciana corre ogni rischio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 17 settembre 2024) Nell’intenso finale delGli, interpretata da Paola Cortellesi, rimane senza lavoro e si trova in una situazione disperata. Scopre che suo marito Stefano (Alessandro Gassmann) l’ha tradita e non ha possibilità di riottenere il suo posto di lavoro. Decisa a fare giustizia,si reca alla fabbrica dove era impiegata e, in uno stato di estrema disperazione, sottrae una pistola da uno dei vigilantes e minaccia il direttore e alcuni impiegati. Nel caos, le si rompono le acque e comincia il travaglio. Il poliziotto Antonio (Fabrizio Bentivoglio), che si trovava sul posto, interviene sparando ae ferendola al seno.viene poi trasportata in ambulanza, e, mentre il personale medico le presta soccorso, Stefano arriva e sta al suo fianco durante il parto. Alla fine,dà alla luce il suo bambino, Mario.