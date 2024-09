Chi è Lino Giuliano | biografia Temptation Island e Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 17 settembre 2024)è stato uno dei protagonisti più chiacchierati dell’edizione estiva di2024. All’interno del programma sui sentimenti ha fatto discutere per le sue scelte amorose, che lo hanno portato ad allontanarsi dall’ex fidanzata Alessia. Ancor di più si è parlato di lui durante il periodo che ha preceduto l’inizio del18.avrebbe dovuto prendere parte al reality show in veste di concorrente, ma qualcosa lo ha condotto ad un destino inaspettato. In questaripercorriamo la vita di questo personaggio televisivo e le sue esperienze nel piccolo schermo, scoprendo qualcosa in più su di lui.diClasse 1995,è nato a Napoli, dove è cresciuto insieme alla sua famiglia. Proprio uno dei componenti del suo nucleo è un personaggio già molto noto.