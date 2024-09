Calcio femminile | la Fiorentina cerca l’impresa contro il Wolfsburg Il primo atto al Viola Park

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Sognare si può. Anzi, sognare si deve. Non può avere alcun timore lache, nella partita d’andata valida per il Round 2 di UEFA Women’s Champions League, affronterà domani aluna delle compagini più competitive del lotto: ild’inizio ore 20:00). Una sfida di lusso per le giocatrici allenate da Mister De La Fuente, approdate a questo invantando un percorso europeo positivo e soprattutto convincente: in prima battuta infatti laha sconfitto per 0-1 il Brondby fuori casa, risultato replicato poi qualche giorno dopo nel campo dell’Ajax. Ottimo anche il risnel massimo Campionato, dove laoccupa attualmente ilposto della classifica (insieme a Juventus ed Inter) dopo aver sconfitto rispettivamente Napoli (1-0) e Milan (1-2).