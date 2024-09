Boris 17 morti in Europa per maltempo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 17.14 E' di 17e 7 dispersi il bilancio provvisorio del passaggio della tempestanell'centrale e orientale. Le vittime sono 7 in Romania, 5 in Polonia, 4 in Austria e una in Repubblica Ceca. Ancora difficile la situazione a Bratislava dove il Danubio è 9,7 metri sopra il livello di guardia. In Polonia, dove è crollata anche un diga, il premier Tusk ha decretato lo stato di allerta. Danni anche in Ungheria, dove il premier Orban ha annulllato gli impegni della presidenza di turno Ue.