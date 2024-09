Bonus casa 2025 | cosa cambia e quali agevolazioni rimarranno?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Nelil panorama degli incentivi per lasubiràmenti significativi. La legge di bilancio attualmente in discussione prevede la rimodulazione o la cancellazione di alcuniimportanti, come il Super, ilristrutturazioni e ilmobili. Questi provvedimenti, introdotti negli anni passati per incentivare la ripresa economica e l’efficienza energetica, potrebbero essere ridimensionati o sostituiti da nuove misure. Super: riduzioni e scadenze Uno dei temi più discussi è la riduzione dell’aliquota del Super. Introdotto per promuovere interventi di rificazione energetica e ridurre l’impatto ambientale degli edifici, il Superha rappresentato un punto centrale nelle politiche di incentivazione. Tuttavia, a partire dal, l’aliquota potrebbe essere abbassata dal 90% al 70%, con una successiva riduzione al 50% negli anni successivi.