Bam il parco dei grattacieli | Un azzardo di successo Ma occhio alla sicurezza

(Di martedì 17 settembre 2024) Quasi dieci ettari di piante, sentieri, spazi giochi e fitness. In un’area un tempo tutta terra sorge oggi la “Biblioteca degli alberi“ (Bam), il giardino botanico contemporaneo incasellato fra idi Porta Nuova. Inaugurato nel 2018, lo spazio è ricco di eventi culturali e molto frequentato da persone di tutte le età. "È un posto gradevole, pulito, ordinato", commenta Maria Grazia Petter, signora a cui piace passeggiare per Bam con il cane. "È un’operazione azzardata ma di, è un po’ un “prevedere il futuro“", aggiunge Emilio Cattaneo, architetto di Paderno che visita spesso il. "È uno spazio un po’ piccolo e affollato, però bello e curato", è il parere di Marzia Caputo, che osserva suo figlio giocare, seduta su una panchina. "Mi piace molto per gli eventi, come il circo e i concerti". Ma la storia di Bam non è tutta rosa e fiori.