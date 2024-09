Attraversa a piedi l’autostrada morto sul colpo | era un tifoso del Liverpool

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 17 settembre 2024) Si tratta di un uomo di 51 anni, era appena atterrato all’aeroporto di Orio al Serio da Manchester e stava andando in albergo Una tragedia immane, di quelle che fanno restare attoniti, soprattutto per la dinamica con cui è successo l’incidente sul. A rimetterci la vita un cittadino di nazionalità irlandese venuto in Italia per la gara di Champions tra Milan e. Un uomo di 51 anni è rimasto ucciso investito in autostrada, era undeled era in Italia per seguire la gara col Milan di Champions (Ansa Foto) Cityrumors.itUn vero dramma accaduto nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre lungoA4, precisamente nel tratto tra Seriate e Bergamo, all’altezza di Orio al Serio, l’aeroporto di Bergamo da dove era arrivata la vittima. Tutto è successo nel giro di pochi istanti.