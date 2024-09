Anima Flux | annunciata la data di lancio!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) Il team diè entusiasta di annunciare ufficialmente ladidell’atteso gioco: sarà disponibile su Steam a partire dal 7 ottobre 2024.è un’avventura metroidvania ambientata in un futuro distopico, in cui i giocatori assumono il ruolo di due soldati geneticamente potenziati, l’ultima speranza per l’umanità. Il loro obiettivo è quello di respingere orde di mostri mutanti che minacciano l’ultima roccaforte della civiltà umana. Il gioco è progettato per essere giocato sia in co-op che in single player, permettendo ai giocatori di controllare entrambi i personaggi per superare le sfide e affrontare i nemici. Uno dei personaggi è specializzato nel combattimento corpo a corpo, mentre l’altro nel combattimento a distanza, e devono proteggersi a vicenda per sopravvivere.