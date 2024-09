Addio ad Alicicco storico medico della Roma | Viola? Lo fece fuori la Dc Manfredonia non aveva preso droghe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) È morto Ernestosociale. Scrive l’agenzia Ansa:avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre. Il suo nome si lega agli anni giallorossi dell’era Anzalone, prosegue lungo tutta la gestione di Dinoper poi concludersi con la presidenza Franco Sensi: 23 anni di militanzanista, dal 1978 al 2001. Laureato in Farmacia ae poi in Medicina a Siena,giocato da portiere nel settore giovanileLazio, terminando la carriera agonistica nel Siena dove incrociò come compagno Carlo Mazzone. Riportiamo qualche risposta di una bella intervista che gliilnista a firma Piero Torri Ti va di parlare del malore di? «Certo». Quel giorno che successe a Bologna? «Sincope da freddo». Marischiò di morire? «Vero. Ci furono una serie di concause.