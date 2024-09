Zebre fermate sullo 0-0 Così sfuma il primo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) MONTESPERTOLI 0 VIAREGGIO 0 MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Marcacci, Fiaschi, Vangi, Rosi, Gasparri. (A disposizione: Romano, Conti, Lensi, Mangani, Anichini, Marchi, Biliotti, Lotti, Marconcini). All. Luigi Sarti. VIAREGGIO: Carpita, Frroku, Bertelli, Bianchi, T. Ricci, Sorbo, L. Remedi, C. Belluomini, Brega, Marinai, Bibaj. (A disposizione: G. Santini, Edu Mengue, Minichino, Panconi, Sapienza, Maurelli, Chicchiarelli, T. Belluomini, M. Santini). All. Stefano Santini. Arbitro: Alessio Vaggelli di Prato (assistenti di linea Domenico De Stefano di Empoli e Leonardo Evangelisti di Arezzo). MONTESPERTOLI Dopo due vittorie consecutive fra coppa e campionato sempre segnando tanto stavolta il Viareggio si ferma sul pari senza reti. Al “Molino del ponte“ di Montespertoli lenon vanno oltre lo 0-0 contro i gialloverdi padroni di casa.