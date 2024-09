Vinoterapia e grappaterapia | gli indirizzi giusti per massaggi al sapore d’autunno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 16 settembre 2024)rilassanti, scrub e trattamenti di bellezza, quando si parla dil’offerta è sempre più ampia, grazie a realtà che ne hanno fatto il loro fiore all’occhiello. Oggi è possibile regalarsi un rituel di questo tipo tutto l’anno, ma in autunno c’è indubbiamente un fascino in più, complice il desiderio di esperienze cocoon che si armonizzano con i colori che cambiano e con le prime giornate dall’aria frizzante. Ecco alcune destinazioni top, tutte all’insegna della bellezza e del benessere. Per il corpo e l’anima. In Piemonte, per laCourtesy press office Laraggiunge un livello pro nella settecentesca Villa Prato di Mombaruzzo (AT), trasformata in un relais da Distillerie Berta.