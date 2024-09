Un approfondimento per Starfield | Shattered Space

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 16 settembre 2024) Oggi, Bethseda Game Studios ha mostrato in maniera approfondita quanto potremo trovare in, la prima espansione dedicata al successo spaziale della nota software house. Questo deep dive ci porta a vedere alcuni dei luoghi che affronteremo durante le nostre nuove avventure unitamente ad alcuni dei possibili misteri che saremo chiamati a risolvere. In, la prima grande espansione di, i giocatori visiteranno per la prima volta il pianeta natale della Casata Va’ruun. Esplora un nuovo luogo interamente realizzato a mano e svela i misteri dei seguaci del Grande Serpente. La Casata Va’ruun sta attraversando un momento difficile e la sua gente ha bisogno di aiuto per trovare una soluzione.