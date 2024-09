Turista padovana ferita a Napoli | colpita in testa da una statua E’ in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – E’ grave una donnadi 30 anni rimastamentre passeggiava per i Quartieri Spagnoli a: un oggetto – prima identificato come un vaso, adesso come una– è precipitato cadendole in. Si è resa necessaria un’operazione per decomprimere il cervello dall’ematoma provocato dall’impatto. Laè stata portata dapprima all’ospedale Vecchio Pellegrini di; una volta stabilizzata, è stata trasall’ospedale del Mare. L’incidente è avvenuto in via Sant’Anna di Palazzo, durante quella che era l’ultima passeggiata prima del rientro a Padova. La 30enne sarebbe dovuta partire con il volo da Capodichino nella serata di ieri. Oggi è stata effettuata una serie di analisi per verificare ledell’attività cerebrale.