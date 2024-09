Salone dell’Auto di Torino vettura da rally contro la folla | 10 feriti 

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tanta paura a, in piazza San Carlo, cuore del capoluogo piemontese, dove durante un’esibizione per il, la conducente di unada, una Lancia Delta, ha perso illlo e dopo aver urtato a bassa velocità le transenne del circuito, è finita sullache stava assistendo allo spettacolo.Dodici le persone coinvolte nell’incidente nella stessa piazza dove il 3 giugno 2017, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, rimasero feriti, schiacciati nella calca, oltre 1.600 tifosi, che stavano assistendo alla partita sui maxi schermi, mentre due donne morirono.Ma questa volta, per fortuna, non ci sono state vittime e la maggior parte delle persone ha subito delle contusioni minori.Tre donne e tre uomini sono stati trasportati all’ospedale Mauriziano, due bambini all’ospedale Maria Vittoria e una donna al Cto.