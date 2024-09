Questa mattina suono della prima campanella in Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – È suonatalaanche all’IIS B. Varchi di Montevarchi, segnando ufficialmente l’inizio del nuovo anno scolastico. Alunni e insegnanti si sono ritrovati dopo la pausa estiva, con particolare attenzione per i nuovi iscritti delle classi prime, che sono stati accolti calorosamente dai loro compagni più grandi. Nel piazzale dell’istituto, si potevano notare volti tesi ma sorridenti, in un mix di emozione e trepidazione per l’inizio di questo nuovo percorso. Il passaggio dalle scuole medie al liceo o agli istituti superiori rappresenta sempre un momento importante nella vita di un giovane studente, e quest’anno non è stato diverso. I ragazzi più grandi, come da tradizione, hanno svolto il ruolo di “comitato di accoglienza”, accompagnando i nuovi arrivati e aiutandoli a orientarsi tra aule e corridoi.