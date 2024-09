Prima campanella tra precari e didattica La stessa musica stonata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Firenze, 16 settembre 2024 – Laè suonata per 115mila giovani fiorentini, un contingente in calo di anno in anno. Ma questa è un’altra faccenda. Si riparte sì, ma con gli stessi problemi: la supplentite ormai endemica e i programmi che non sfondano quasi mai il muro della seconda guerra mondiale, alla quale si arriva spesso con l’acqua alla gola dell’esame di maturità. Morale: sappiamo tutto dei dinosauri, poco della storia contemporanea. Quest’anno in Toscana - dati dei sindacati di categoria - ci sono millein più. E poco importa che questo risultato imbarazzante venga condiviso con altre regioni italiane. Le cattedre di ruolo assegnate sono appena 1727, mentre a disposizione ce ne sono 3549, e i contratti a tempo sono oltre 15mila, circa la metà per il sostegno.