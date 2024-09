Perché agli Emmy 2024 D' Pharaoh Woon-A-Tai aveva una mano rossa dipinta sul volto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) La cerimonia deglinon è stata una serata priva di sorprese. L'evento che premia il meglio della televisione ha visto trionfare Sh?gun, Hacks e Baby Reindeer, ma ha visto anche alcuni momenti di alto valore simbolico, come la scelta dell'attore di Reservation Dogs D'-A-Tai di presentarsi sul tappeto rosso con unasul viso. Il giovane interprete canadese, che era in corsa per il premio al miglior attore in una serie comedy, è noto per il suo ruolo in una serie che segue la vita quotidiana di quattro adolescenti provenienti da una riserva dell'Oklahoma che sognano una vita migliore in California.