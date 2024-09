Pamela Petrarolo chi sono l’ex marito Gianluca il compagno Giovanni e le tre figlie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024), una delle ex ragazze di Non è la Rai, è pronta a mettersi in gioco in una nuova avventura nella casa del Grande Fratello. Oggi è felicemente fidanzata conBenevento, da cui ha avuto una bimba, Futura, nata nel 2020. Per l’uomo, il cui lavoro è sconosciuto, si è trattato della prima figlia, per la showgirl la terza. Prima di incontrare il, è stata sposata conPea: il matrimonio è durato 7 anni e ha dato alla luce Alice e Angelica., chi èPeaha conosciutoPea nel 1998 e tre anni dopo, nel 2001, convolarono a nozze. Lui, agente di viaggi, è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo: per questo motivo nel corso della loro storia, durata fino al 2007, hanno sempre mantenuto massima privacy. Dalla loro unionenate Alice e Angelica.