Omoda 5 la prova de Il Fatto it – Dalla Cina all’Italia il crossover risparmioso – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) So far, so close. Così lontana, così vi. Come si osserva la, nel suo ruolo di produttore e venditore di automobili? Curiosità e interesse per i prezzi (talvolta) allettanti? Preoccupazione per il futuro dell’industria europea dell’automotive? Perplessità sulla effettiva funzionalità della rete di assistenza sul territorio? Un bel cocktail di suggestioni si può appalesare sedendosi al volante di una vettura di una marca cinese, e a maggior ragione se oltre a sedercisi sopra la si vuole comprare. Mettiamo il caso della5, la prima macchina importata in Italia dal brand&Jaecoo, che fa parte del gruppo Chery, uno dei più lanciati nelle attività internazionali. Dal 2026 Chery sbarcherà anche in Nord America e l’obiettivo è di esportare due milioni di auto fuorientro il 2030.