Montepulciano il Bravìo si chiude con l’assegnazione dell’Arca d’Argento e il premio Trab

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Siena), 16 settembre 2024 – Per l’anno 2024 deldelle Botti la chiusura dell’anno contradaiolo è stata più sentita che mai, i festeggiamenti dei cinquant’anni hanno infatti portato la loro emozione anche all’interno dei locali degli Ex Macelli. Il pomeriggio delle premiazioni è iniziato con la proiezione del video realizzato in occasione della serata del Corteo dei Ceri, un momento commovente che ha subito riportato i cuori dei presenti a rivivere non solo la storia dei cinquant’anni dima anche i ricordi della settimana degli eventi da poco conclusasi.