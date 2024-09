L’impresa rivoluzionaria di camminare sulle nuvole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nasce la soft fashion-collection di Dami, il progresso gentile dell’extra-morbidezza personalizzata ed ecosostenibile. Innovazioni estetiche unite al “materiale più leggero al mondo” saranno di scena, in esclusiva, a Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e modelli in programma a Milano dal 17 al 19 settembre prossimi. Victor Hugo li riteneva gli unici esseri volatili in incessante movimento e tesi verso l’avvenire. Una sublime poesia orientale vede le nubi mimare, dalla loro altezza, ciò a cui il vento di ogni progresso aspira. Nel mondo dei comics sono disegnate in corrispondenza dei pensieri e simboleggiano l’origine e il cammino progressivo delle idee e delle parole. Sembrano orientare i nostri passi, segnare il mutamento delle stagioni, simboleggiare il cambiamento.