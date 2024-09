La nuova serie di Rai 1 Brennero è ispirata a una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ambientata in Alto Adige, lacrime di Rai1,, non è direttamentea una. Tuttavia, la regione ha avuto due serial killer noti: il mostro di Bolzano e il mostro di Merano. Ma andiamo con ordine e raccontiamo la trama di. Siamo a Bolzano. Eva Kofler (Elena Radonicich) è una giovane PM che viene da una facoltosa famiglia di lingua tedesca. Paolo Costa (Matteo Martari) è invece un ispettore italiano segnato duramente dalla caccia a uno spietato serial killer, il “Mostro di Bolzano”, appunto, tornato in azione dopo anni di silenzio. L’assassino è spinto da un movente preciso, l’odio razziale nei confronti degli italiani. Le indagini che coinvolgeranno Eva e Paolo porteranno i due ad avvicinarsi anche a livello sentimentale. Marco Bergamo (fonte: Il Giornale)Dunque, dicevamo delle possibili ispirazioni reali.