Jennifer Aniston | Nicola Coughlan è una fangirl e posa accanto a lei sul red carpet degli Emmy È Rachel!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) La star di Bridgerton entusiasta per l'incontro con l'attrice di Friends alla cerimoniaAward.ha trovato un'amica di nome. La star della serie Netflix Bridgerton è stata intervistata da Access Hollywood prima della cerimoniaAward. Da new entry della serata,non riusciva a credere di poter vedere da vicino a. L'attrice è una grande fan dell'interprete diGreen in Friends e non ha nascosto il proprio entusiasmo incrociandola sul redche ha preceduto la serata di premiazione dei riconoscimenti più prestigiosi in ambito televisivo. Fan e idolo "Sono andata a farmi fare le foto, poi ho guardato alla mia sinistra e