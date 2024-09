Italia-Gb Meloni | Priorità tutela diritti italiani residenti in Regno Unito dopo Brexit

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2024 "L'vuole continuare in questo solido rapporto che ha costruito e che continua a implementare con ile vuole anche accompagnare il, sostenerlo in questo lavoro molto importante che sta facendo per favorire una nuova e più stretta cooperazione con l'Unione Europea nel rispetto delle intese che disciplinano i rapporti del post". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine del bilaterale a Roma con il primo ministro del, Keir Starmer. "In questo quadro per noi è anche prioritaria ladeideglininel, che sono una comunità particolarmente numerosa", ha sottolineato. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev