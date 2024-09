Inter andamento dei prestiti | Salcedo esordio da sogno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei.daper Eddiecon la maglia dell’OFI Creta. RIEPILOGO– Rientro dalla pausa nazionali con luce e ombre per i giocatori dell’in prestito. La copertina è tutta per Eddie, passato in settimana all’OFI Creta in Grecia. L’attaccante classe 2001 esordisce subentrando al 73? della sfida contro l’Aris. E dopo neanche dieci minuti dall’ingresso firma il gol che vale anche la vittoria (3-2). Non va così bene invece a Sebastiano Esposito, autore comunque di una buona prova anche in Empoli-Juventus (0-0). Ancora panchina per Filip Stankovic in Milan-Venezia, che vede invece l’di Franco Carboni coi veneti (anche se solo all’89’).