Il Var in crisi e la resilienza di Manuel Locatelli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una ormai radicata locuzione sancisce: ciò che non è parte della soluzione, diventa parte del problema. Ed è un attimo, nell’Italia sfibrata di oggi, passare dal primo al secondo stato: le disfunzioni domenicali del Var uniscono Como e Salerno più di quanto l’autonomia differenziata le possa allontanare. E quella che era stata identificata come la panacea dei mali del calcio, in un 2017 ormai lontano per tecnologia e sviluppo dell’intelligenza artificiale, oggi si rivela nient’altro che una complicazione in più, e soprattutto meno equanime di quanto dovrebbe.