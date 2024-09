Il pm come Ilaria Salis La bordata di Delmastro sul processo Open Arms

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ile la richiesta di condanna a 6 anni per Matteo Salvini stanno scatenando la bagarre tra centrodestra e magistratura. Andrea, sottosegretario alla Giustizia, approfondisce la situazione in un'intervista al Corriere della Sera: “Spiace sentire un magistrato usare argomentazioni più politiche che giuridiche. Sembrava quasi di ascoltare. Per tutta la requisitoria più dei reati si sono scomodati crimini universali. Violazioni di diritti umani tali da non poter applicare la legge dello Stato. Se così fosse, per coerenza, andrebbe processata l'intera catena dal premier Conte al ministro Toninelli alla Guardia Costiera, cosa che non vorrei mai. Il pm non ha detto che Salvini ha agito fuori dal decreto, ma che il decreto non poteva essere applicato per diritti umani ritenuti superiori. Già la grammatica indica qualcosa al di sopra della norma”.