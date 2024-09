I fondi di investimento resistono alla sfida dei Btp

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)DIo Btp? Anche nel 2024, come lo scorso anno, I Buoni del Tesoro stanno facendo molta concorrenza ai prodotti del risparmio gestito nel conquistare le preferenze delle famiglie italiane. Non a caso, da gennaio a giugno la raccolta netta deicomuni e delle gestioni patrimoniali è risultata pesantemente negativa, con deflussi complessivi di oltre 13 miliardi di euro. È così proseguito il trend cominciato tra il 2022 e 2023 quando molti investitori hanno iniziato a guardare con maggior favore alle obbligazioni, che offrivano cedole ben più corpose che in passato. Gli stessi investitori hanno dunque voltato le spalle ai, che erano però reduci da una lunghissima fase di crescita della raccolta, durata tra alti e bassi oltre un decennio.