Grande rimonta del caldo? Giuliacci | come finirà il mese di settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilè andato ufficialmente "in letargo"? Questo è l'interrogativo che molti italiani si pongono. Se i mesi estivi per eccellenza sono stati soffocanti,"ha portato sull'Italia correnti decisamente più fresche, che addirittura ci hanno fatto piombare all'improvviso in un clima dal sapore tipicamente autunnale", ha ricordato il colonnello Mario. Piogge e temporali a parte, è bene attendere un ritorno delle temperature estive? Quanto accaduto negli ultimi anni lascia credere di sì. L'esperto, però, ha voluto fare chiarezza attraverso il suo ultimo intervento sul sito meteo.it. La certezza è che "nei prossimi giorni le temperature rimarranno al di sotto della norma in gran parte del Paese", ha confermato il meteorologo.