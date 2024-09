Golf | la Solheim Cup 2024 tra il ritorno alla vittoria degli USA e le storie interne a essa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) LaCupsi è chiusa al Robert Trent JonesClub di Gainesville, in Virginia. A vincerla è stato il teamStati Uniti per 15,5-12,5 su un’Europa che, stavolta, non è stata in grado di trovare un miracolo stile Gleneagles 2019, una performance d’alta classe stile Inverness 2021 oppure un successo rimontando dallo 0-4 iniziale del Finca Cortesin 2023. Stavolta il team USA è stato in grado di prendersi una bella soddisfazione, anche grazie al lavoro effettuato dcapitana Stacy Lewis, capace di introdurre varie cose nuove da tre anni a questa parte, tra dati analitici, studio del percorso e quant’altro. La questione è servita, perché soprattutto nei foursome le americane hanno largamente dominato, ed è lì che hanno costruito il loro grande vantaggio.