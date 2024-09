Giubileo Gualtieri tronfio | In 2 anni recuperati 2 decenni Piazza Pia? Un modello

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – “Questa opportunità non poteva essere persa. In 2abbiamo realizzato quello che non si è fatto negli ultimi 20“. Così il sindaco di Roma, Roberto, in una intervista a “La Repubblica” quando mancano cento giorni all’avvio dell’anno giubilare.: “è un” “Siamo fiduciosi che tutte le opere principali saranno concluse per la fine del 2024“, ha sottolineato il sindaco che definisce il cantiere su“un“. Il progetto “ci consentirà di tenere gli eventi fino a 150 mila persone tra San Pietro e Castel Santangelo”. Mentre sul cantiere per il nuovo sagrato della basilica di San Giov, dice: “Ecco, con quei 7 mesi in più saremmo stati più rilassati. Invece adesso siamo tesi come corde di violino.