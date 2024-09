Cinema al via la VI edizione Inferenze Short Film Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) “– Rifrazioni dal reale” sbarca a Nola (Na) per la VIche si svolgerà nel Parco Archeologico Mastrilli da mercoledì 25 a domenica 29 settembre 2024. Il progetto, organizzato dall’associazione culturale Luna di Seta e realizzato col sostegno dellaCommission Regione Campania e il patrocinio del Comune di Nola, vede alla base del suo sviluppo la volontà di avvalorare il pensiero critico davanti alla cultura del banale e avrà quest’anno Peppe Lanzetta come testimonial d’eccezione. L’attore, reduce da Cannes 2024 con “Parthenope”, l’ultima opera di Paolo Sorrentino, sarà presente per il gran finale domenica 29 settembre.