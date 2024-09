Chi è Tommaso Franchi | Grande Fratello vita privata età e Instagram

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024)è un concorrente del2024, un giovane che si distingue per la sua semplicità e i suoi forti valori familiari. Nato il 24 luglio 2000 a Siena, sotto il segno del Leone, ha 24 anni. Vive unalontana dai riflettori e dagli eccessi tipici della sua generazione. Il suo account, ad oggi, conta oltre 6000 followers (numero destinato a crescere costantemente dopo il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Di professione,è un idraulico e si definisce "all'antica" poiché preferisce vivere con un approccio più genuino alla quotidianità. Questa sua particolarità lo rende diverso rispetto a molti coetanei: non ama l'uso ossessivo dei social e non frequenta le discoteche, privilegiando unapiù autentica.