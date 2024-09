Chi è Ryan Routh arrestato per il tentato attentato a Donald Trump

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 16 settembre 2024), 58 anni, residente alle Hawaii, è statoa West Palm Beach in Florida per unatcontro il candidato repubblicano alle presidenziali americane. Si tratta del secondo atsventato nei confronti dei tycoon, dopo quello dello scorso luglio.si è appostato tra i cespugli del campo di golf frequentato dal tycoon, che si trovava a 350 metri di distanza dall’uomo. Un agente dei servizi, insospettito da una canna di fucile che spuntava da un cespuglio, ha indirizzato dei colpi contro di lui.ha provato a scappare, ma è stato poi bloccato dalle pattuglie., che aveva con sé un fucile Ak-47 con binocolo e due zaini pieni di munizioni, ha studiato alla North Carolina Agricultural and Technical State University.