Calcio | Udinese che cambio di rotta | la cura Runjaic funziona?

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dalla salvezza conquistata all’ultima giornata dello scorso campionato, sul campo del Frosinonepoi retrocesso, al nuovo (possibile) primato in classifica a braccetto con altre compagini della Serie A. Sono passati pochi mesi dalla fine dello scorso torneo all’inizio di queste nuove battaglie calcistiche, ma gli orizzonti dell’sono completamente cambiati. Merito, anche, di un allenatore che ha letteralmente rotto con il recente passato voltando pagina nel tomo bianconero. Arrivato in sordina e con un enorme punto interrogativo che pendeva sulla sua testa, Kostasta facendo ricredere davvero tutti. Certo, tre partite sono davvero poche per capire la reale dimensione del mister tedesco dalle chiare origini balcaniche (Croazia), ma i primi passi del suo percorso italiano sono stati compiuti in modo ineccepibile.