Aumenta la sicurezza stradale all’Infernetto il progetto per l’incrocio tra Cristoforo Colombo e via Wolf Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Unperre latradi viae via, che collega Ostia, Infernetto e AXA Il Comune di Roma Capitale, con la Giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, ha approvato ildefinitivo per la messa indela massimo rischio tra via, via Pindaro e vianel quadrante dell’Infernetto e l’AXA. Questo intervento rappresenta un passo avanti significativo nel miglioramento dellanella Capitale, in linea con il programma “Vision Zero” che mira a ridurre drasticamente il numero di incidenti mortali e gravi.