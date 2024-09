Ascolti tv del 15 settembre | Sempre al tuo fianco contro La rosa della vendetta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il palinsesto televisivo sta lentamente riprendendo forma. E glitv rivelano quali siano le scelte più azzeccate di questa nuova stagione, a cominciare dalla fiction di Rai1 dedicata alla Protezione Civile con Ambra Angiolini. Le riprese dial tuonon andarono per niente bene: sul set – allestito a Stromboli – si sviluppò un incendio che mise perfino in pericolo la popolazione e la natura del luogo. Dopo che il peggio è passato, i lavori sono continuati fino alla conclusione delle riprese e il primo episodio è andato in onda il 15. Su Canale5 è invece andata in onda una nuova puntata de La, mentre su Italia1 ha ospitato la comicità di Roberto Lipari con lo spettacolo E ho detto tutto. Approfondimenti e attualità, invece, su Rete4 con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, invece su Rai2 sono andati in onda due episodiserie 9-1-1.