Anpas Humanitas via ai corsi di soccorritore base e avanzato

(Di lunedì 16 settembre 2024) Parte il nuovo corso di formazione per soccorritori di 1° e 2° livello organizzato daGrosseto (per informazioni e pre-iscriversi è possibile chiamare il 348-3859985). Il corso sarà presentato giovedì 10 ottobre nella sede di via Smeraldo 12 a Grosseto. "Con gli ultimi due– spiega il presidente della pubblica assistenzaChristian Sensi – hanno preso il brevetto di30 volontari. Siamo davvero molto contenti del fatto che ci sia molta attenzione rispetto alla nostra attività e questo ci consente di intercettare molti nuovi volontari, con una forte presenza di donne e giovani. D’altra parte, ogni associazione di volontariato cresce e si consolida nella misura in cui riesci ad attrarre forze nuove".